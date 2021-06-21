В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 20 июня, получили 364 человек. С начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 57 887 добровольцам, вторую дозу вкололи 14 057 людям. Всего в регионе иммунизировали 71 944 прививок.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 4390 человек.

Наибольшее количество прививок 20 июня осуществлены на Луганщине — 740, а за весь период кампании больше всего прививали киевлян — жителей столицы вакцинировали 261 107 раз.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 2 086 492 прививок. Вакцинировано — 1 726 042 человек, из них получили первую дозу — 1 726 040 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 360 452 человек.

Вакцинацию проводили силами 56 мобильных бригад по иммунизации, работало 185 пунктов прививок и 24 центра вакцинации.

Ранее сообщалось, в Китае граждане получили более миллиарда доз вакцины против коронавируса, таким образом на страну приходится треть всех Covid-прививок в мире.