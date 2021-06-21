Николаевчанка обратила внимание на проблему пандусов в БСМП, сделанных из сподручных средств, по которым тяжело подниматься пациентам без поддержки физически сильных родственников.
Об этом написали в группе Contact Center при Николаевском городском совете.
Женщина отметила, что без работающего лифта пациентам приходиться взбираться по импровизированным пандусам/ Для многих такие препятствия превращаются в непреодолимые, так как у не всех есть родственники-мужчины.
— БСПП, вход в приёмное отделение или в любое отделение, если нет родственников мужчин, которые помогут с транспортировка в отделение, то совсем беда. Убедительная просьба ускорить ремонт и починить лифт для посетителей, ведь хирургия, травматологи находятся на высоких этажах, — говорится в сообщении.
Напомним, Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит 11,6 миллионов гривен на ремонт приемного отделения Больницы скорой медицинской помощи.
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Николаевчанка обратила внимание на проблему пандусов в БСМП, сделанных из сподручных средств, по которым тяжело подниматься пациентам без поддержки физически сильных родственников.
Об этом написали в группе Contact Center при Николаевском городском совете.
Женщина отметила, что без работающего лифта пациентам приходиться взбираться по импровизированным пандусам/ Для многих такие препятствия превращаются в непреодолимые, так как у не всех есть родственники-мужчины.
— БСПП, вход в приёмное отделение или в любое отделение, если нет родственников мужчин, которые помогут с транспортировка в отделение, то совсем беда. Убедительная просьба ускорить ремонт и починить лифт для посетителей, ведь хирургия, травматологи находятся на высоких этажах, — говорится в сообщении.
Напомним, Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит 11,6 миллионов гривен на ремонт приемного отделения Больницы скорой медицинской помощи.