Николаевчанка обратила внимание на проблему пандусов в БСМП, сделанных из сподручных средств, по которым тяжело подниматься пациентам без поддержки физически сильных родственников.

Об этом написали в группе Contact Center при Николаевском городском совете.

Женщина отметила, что без работающего лифта пациентам приходиться взбираться по импровизированным пандусам/ Для многих такие препятствия превращаются в непреодолимые, так как у не всех есть родственники-мужчины.

— БСПП, вход в приёмное отделение или в любое отделение, если нет родственников мужчин, которые помогут с транспортировка в отделение, то совсем беда. Убедительная просьба ускорить ремонт и починить лифт для посетителей, ведь хирургия, травматологи находятся на высоких этажах, — говорится в сообщении.

Напомним, Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит 11,6 миллионов гривен на ремонт приемного отделения Больницы скорой медицинской помощи.