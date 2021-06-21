Польских граждан без определенного места жительства начали иммунизировать вакциной против COVID-19 производства фирмы «Johnson & Johnson». Ее особенность заключается в том, что она состоит из одной дозы в отличие от других аналогов на рынке.

Об этом сообщает Польское радио.

Бездомные могут добровольно записаться на вакцинацию.

— Вакцинирование происходит на добровольной основе, но призываем всех желающих прийти и сделать прививки против COVID-19. В нашем городе и других польских городах начались акции вакцинации людей, которые не имеют постоянного места жительства ни медицинского страхования. Мы поощряем людей, которые находятся в приютах, прийти и вакцинироваться. Зато есть большая группа людей, которые не ночуют в приютах, и нам очень важно, чтобы информация о возможности вакцинации пришла к ним тоже, — рассказал священник Анджей Партыка.

Лодзь стал одним из первых польских городов, в которых началась акция бесплатного привития бездомных. Лодзский городской совет организовал мобильный пункт прививок для вакцинации бездомных. Против коронавируса там также могут привиться и люди, не имеющие документов, подтверждающих личность.

Напомним, украинских заробитчан, которые едут в Польшу, будут вакцинировать от коронавируса на польско-украинской границе. Это будет вакцина Johnson & Johnson.