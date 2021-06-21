Всемирный день жирафов отмечается во всем мире 21 июня, Николаевский зоопарк не стал исключением.

Как сообщается на официальной странице зоопарка в Facebook, праздник был основан как дань уважения уникальным животным и как способ привлечь внимание общественности к зверям, на которых активно охотятся браконьеры.

Николаевский приобщился к отмечанию праздника два года назад, когда в него привезли самцов жирафов из Чехии: Нуру и Логан. Они относились к вымирающему виду жирафа Логана, которых в дикой природе осталось не больше семи сотен особей.

— Фонд сохранения жирафов (GCF) является единственной в мире неправительственной организацией, которая занимается исключительно сохранением жирафов в дикой природе по всей Африке. Сегодня такие животные, как жирафы подвергаются большому риску в своей естественной среде обитания. За последние 15 лет их популяция сократилась на 40%. Это связано с вооруженными конфликтами, расширением сельскохозяйственных территорий и деятельностью браконьеров, — говорится в сообщении.

В зоопарке напомнили, что пристально следят за состоянием своих длинношеих питомцев.

— Жирафам нашего зоопарка уделяется особый уход. Чтобы животные не унывали, для них разработаны графики кормления с применением кормового обогащения среды существования: специальные кормушки для сыпучих кормов, обеспечение необходимым количеством подвешенного в разных местах веточного корма (ветви ясеня, липы, клена, акации и различных фруктовых деревьев). Кроме того, к жирафам применяют различные элементы тренинга с целью управления поведением и перемещением животных для проведения ветеринарных осмотров и различных манипуляций. В зоопарке сотрудники организовали специальные спальные места с мягкой подстилкой (солома, опилки), которую жирафы используют с удовольствием. Увидеть Нуру и Логана можно на территории комплекса вольеров «Украинское Сафари», — напомнили в зверинце.

Напомним, в Николаевском зоопарке у пары рысей Люпина и Забавы родилось трое малышей.