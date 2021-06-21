Всемирный день жирафов отмечается во всем мире 21 июня, Николаевский зоопарк не стал исключением.
Как сообщается на официальной странице зоопарка в Facebook, праздник был основан как дань уважения уникальным животным и как способ привлечь внимание общественности к зверям, на которых активно охотятся браконьеры.
Николаевский приобщился к отмечанию праздника два года назад, когда в него привезли самцов жирафов из Чехии: Нуру и Логан. Они относились к вымирающему виду жирафа Логана, которых в дикой природе осталось не больше семи сотен особей.
— Фонд сохранения жирафов (GCF) является единственной в мире неправительственной организацией, которая занимается исключительно сохранением жирафов в дикой природе по всей Африке. Сегодня такие животные, как жирафы подвергаются большому риску в своей естественной среде обитания. За последние 15 лет их популяция сократилась на 40%. Это связано с вооруженными конфликтами, расширением сельскохозяйственных территорий и деятельностью браконьеров, — говорится в сообщении.
В зоопарке напомнили, что пристально следят за состоянием своих длинношеих питомцев.
— Жирафам нашего зоопарка уделяется особый уход. Чтобы животные не унывали, для них разработаны графики кормления с применением кормового обогащения среды существования: специальные кормушки для сыпучих кормов, обеспечение необходимым количеством подвешенного в разных местах веточного корма (ветви ясеня, липы, клена, акации и различных фруктовых деревьев). Кроме того, к жирафам применяют различные элементы тренинга с целью управления поведением и перемещением животных для проведения ветеринарных осмотров и различных манипуляций. В зоопарке сотрудники организовали специальные спальные места с мягкой подстилкой (солома, опилки), которую жирафы используют с удовольствием. Увидеть Нуру и Логана можно на территории комплекса вольеров «Украинское Сафари», — напомнили в зверинце.
Напомним, в Николаевском зоопарке у пары рысей Люпина и Забавы родилось трое малышей.
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
Всемирный день жирафов отмечается во всем мире 21 июня, Николаевский зоопарк не стал исключением.
Как сообщается на официальной странице зоопарка в Facebook, праздник был основан как дань уважения уникальным животным и как способ привлечь внимание общественности к зверям, на которых активно охотятся браконьеры.
Николаевский приобщился к отмечанию праздника два года назад, когда в него привезли самцов жирафов из Чехии: Нуру и Логан. Они относились к вымирающему виду жирафа Логана, которых в дикой природе осталось не больше семи сотен особей.
— Фонд сохранения жирафов (GCF) является единственной в мире неправительственной организацией, которая занимается исключительно сохранением жирафов в дикой природе по всей Африке. Сегодня такие животные, как жирафы подвергаются большому риску в своей естественной среде обитания. За последние 15 лет их популяция сократилась на 40%. Это связано с вооруженными конфликтами, расширением сельскохозяйственных территорий и деятельностью браконьеров, — говорится в сообщении.
В зоопарке напомнили, что пристально следят за состоянием своих длинношеих питомцев.
— Жирафам нашего зоопарка уделяется особый уход. Чтобы животные не унывали, для них разработаны графики кормления с применением кормового обогащения среды существования: специальные кормушки для сыпучих кормов, обеспечение необходимым количеством подвешенного в разных местах веточного корма (ветви ясеня, липы, клена, акации и различных фруктовых деревьев). Кроме того, к жирафам применяют различные элементы тренинга с целью управления поведением и перемещением животных для проведения ветеринарных осмотров и различных манипуляций. В зоопарке сотрудники организовали специальные спальные места с мягкой подстилкой (солома, опилки), которую жирафы используют с удовольствием. Увидеть Нуру и Логана можно на территории комплекса вольеров «Украинское Сафари», — напомнили в зверинце.
Напомним, в Николаевском зоопарке у пары рысей Люпина и Забавы родилось трое малышей.