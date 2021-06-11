В Николаевском зоопарке у пары рысей Люпина и Забавы родилось трое малышей.

Об этом сегодня, 11 июня, сообщила пресс-служба Николаевского зоопарка.

Рысята находятся в специальном деревянном домике – тайнике. Сейчас детеныши рысей с их родителями недоступны для осмотра, поскольку для обеспечения покоя для животных специалисты зоопарка оградили доступ посетителей к вольеру, создали своеобразную «зону тишины».

Это не единственные европейские рыси в коллекции Николаевского зоопарка. Здесь живет Лукашка, который родился в природе в лесах Беларуси в 2008 году, он прибыл в Николаевский зоопарк 27 мая 2009 года. Также Тиль, сын Люпина и Забавы, который родился 27 мая 2017 года, сейчас он живет отдельно от своих родителей.

Напомним, 28 мая в Николаевском зоопарке праздновали день рождения краснокнижного снежного барса. Хищнику по имени Тикси исполнилось 4 года.