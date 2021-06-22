Ранние данные свидетельствуют о том, что очень заразный вариант коронавируса Delta активно распространяется в штатах, которые не успели пересечь итоговый процент вакцинации.

Об этом передает Bloomberg.

Фирма Helix, занимающаяся геномикой, проанализировала около 20 тысяч образцов тестов на Covid-19 из более чем 700 округов США. Было обнаружено, что случаи штамма, впервые задокументированного в Индии, по-видимому, растут намного быстрее в округах с более низким уровнем вакцинации, чем в районах с более высоким уровнем иммунизации.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, на сегодняшний день более 45% населения США полностью вакцинировано. Но недавний анализ Bloomberg News показал, что общие национальные цифры часто скрывают более тревожные закономерности на местном уровне.

По данным Bloomberg, в 2700 округах США менее 25% населения полностью вакцинировано.

Напомним, вариант COVID-19 «Дельта» становится доминирующим вариантом в мире.