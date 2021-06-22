По состоянию на вторник, 22 июня, на Николаевщине зарегистрировали 18 подтвержденных инфицированных коронавирусом, от осложнений скончалось 3 пациентов.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 69775 (+18) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 44202 (+12);
Первомайск - 3045 (+4);
Южноукраинск - 2029;
Вознесенск - 1851;
Очаков - 1307.
На других административных территориях зарегистрировано 2 случая COVID-19.
Выздоровели больных за сутки - 10, всего выздоровели - 67 408. Умерло всего от последствий COVID-19 - 1836.
Заболевание также установили у 2384 работников учреждений здравоохранения с начала пандемии в регионе.
Напомним, число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире превысило 178 миллионов людей.
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
По состоянию на вторник, 22 июня, на Николаевщине зарегистрировали 18 подтвержденных инфицированных коронавирусом, от осложнений скончалось 3 пациентов.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 69775 (+18) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 44202 (+12);
Первомайск - 3045 (+4);
Южноукраинск - 2029;
Вознесенск - 1851;
Очаков - 1307.
На других административных территориях зарегистрировано 2 случая COVID-19.
Выздоровели больных за сутки - 10, всего выздоровели - 67 408. Умерло всего от последствий COVID-19 - 1836.
Заболевание также установили у 2384 работников учреждений здравоохранения с начала пандемии в регионе.
Напомним, число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире превысило 178 миллионов людей.