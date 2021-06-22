Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют разрешить продажу алкогольных напитков зрителям на объектах соревнований.

Как передает JapanTimes, решение было принято с учетом спонсорского контракта с производителем алкоголя.

По словам источников, организаторы, скорее всего, установят временные рамки для таких продаж, поскольку столица готовится к запуску игр примерно через месяц.

Рекомендации для зрителей на Олимпийских играх в Токио, которые начнутся 23 июля, будут обнародованы позже на этой неделе. В них организаторы просят зрителей воздерживаться от еды и распития в группах, а также добираться до мест и обратно, не останавливаясь где-либо, в рамках мер по снижению риска распространения вируса.

Сейко Хашимото, президент Оргкомитета Токио-2020, заявила в понедельник, что продажа алкогольных напитков зрителям «рассматривается».

В Токио и других префектурах, которые в настоящее время находятся под почти чрезвычайным положением до 11 июля, подача алкоголя в ресторанах и барах разрешена до 19 часов.

Новости о плане продажи алкоголя во время Олимпийских игр быстро вызвали критику в Интернете, поскольку жители столицы не могут выпить в барах.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады объявили в понедельник, что количество зрителей на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио будет ограничено 10 тысячами болельщиков на одно место проведения.