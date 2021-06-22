Сегодня, 22 июня, все желающие работники КП «Николаевводоканал» могут получить прививку от COVID-19.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко отметил, что благодаря соблюдению карантинных ограничений удалось не допустить вспышки коронавируса на предприятии.

— Ежедневно наши сотрудники контактируют с большим количеством абонентов и вакцинация — это шаг к коллективному иммунитету. Чем быстрее все мы получим вакцину, тем быстрее вернемся к привычной жизни, — написал Борис Дуденко.

Он также поблагодарил медработников, которые осуществляют вакцинацию населения.

Напомним, за последние сутки в Николаевской области привили 445 человека. Первую дозу вакцины получили 413 человек, вторую — 32.