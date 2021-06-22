В Николаевской области привили против коронавируса за последние сутки, 21 июня, 445 человека. Первую дозу вакцины получили 413 человек, вторую — 32.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Всего с начала кампании по вакцинации в регионе сделали прививки 72 389 людям.

За прошедшие сутки всего в Украине от COVID-19 было привито 8966 человека.

Наибольшее количество приви сделали в Одесской области — 2500, наименее в Житомирской области — 12. При этом ни одной прививки не было сделано в Запорожской области.

Прививки проводились 87 мобильными бригадами по иммунизации и 213 пунктами прививки.

Всего с начала кампании по вакцинации В Украине проведены 2 095 458 прививок.

Напомним, США отправят, в течение июня, 55 миллионов доз COVID-вакцин американского производства, в списке стран есть и Украина.