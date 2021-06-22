Администрация Байдена объявила список стран, которые в общей сложности получат в течение июня 55 миллионов доз COVID-вакцин американского производства, среди которых и Украина.

Об этом заявила в понедельник на брифинге в Белом доме пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки, сообщает Укринформ.

Сообщается, что 55 из 80 миллионов доз американских вакцин, которые президент Джо Байден пообещал выделить по всему миру до конца июня.

Между тем, в официальном сообщении Белого дома отмечается, что 41 миллион из 55-ти миллионов доз препаратов будет распределяться через международный механизм COVAX. Остальные 14 миллионов передаются непосредственно в страны, которые нуждаются в этом больше всего. Среди них и Украина.

«Примерно 14 миллионов - или 25% из этих 55 миллионов вакцин - будут распределены на основе региональных приоритетов, а также между другими получателями, такими как Колумбия, Аргентина, Гаити, другие страны Карибского содружества, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Афганистан, Бангладеш, Пакистан, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Южная Африка, Нигерия, Кения, Гана, Кабо-Верде, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Тунис, Оман, Западный берег и Газа, Украина, Косово, Грузия, Молдова, а также Босния», — сказано в сообщении.

Напомним, в США полностью вакцинировали более половины взрослых американцев.