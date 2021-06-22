Сегодня, 22 июня, в мэрии состоялся конкурс по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования на 2021-2022 годы.

Об этом сообщается на сайте горсовета Николаева.

Напомним, что ранее был объявлен конкурс на обслуживание таких пассажирских маршрутов: 1, 2, 3, 3А, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 56, 62, 75, 78, 79, 82, 86, 87, 88, 89, 37, 47.

Во время мероприятия секретарь конкурсного комитета раскрыла пакеты и объявила, на обслуживание каких маршрутов претендуют перевозчики. Изъявили желание принять участие в конкурсе 11 транспортных предприятий: ТФТ, Мис, ПиК, Ива, Авто-Виола плюс, Гаджиев, Гуриг-сервис, Приватавтолюкс, Алан-Техно, ЭталонАвто, Орион авто.

После этого конкурсная комиссия рассмотрела вопрос о соответствии участников конкурсным требованиям. Поскольку замечаний к представленным претендентами документам не было, их допустили к следующему этапу — определению победителей.

Заместитель городского головы Юрий Андриенко сообщил: победители определяются в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом министров Украины. Он предусматривает, что в случае участия в конкурсе двух или более перевозчиков-претендентов конкурсный комитет выбирает лучшего с использованием бальной системы оценки предложений.

Были определены следующие победители:

ТФТ — 13, 16, 19, 20, 31, 32, 33, 44, 88.

Мис — 53, 18.

ПиК — 10, 17, 52, 34.

Ива — 15, 4.

Авто-Виола плюс — 26, 29, 43, 50, 87, 2.

Гуриг-сервис — 3, 3А, 42, 45, 75, 56.

Приватавтолюкс — 79, 89, 82.

Алан-Техно — 23, 86.

ЭталонАвто — 34, 1, 47, 62, 4, 15.

Орион авто — 52, 34.

Согласно результатам конкурса исполнительному комитету рекомендовано заключить с ними договора на обслуживание маршрутов.

Как сообщалось, маршруты №8 и №21 ликвидируют, поскольку они дублируют схему пути троллейбуса № 2. В горсовете планируют увеличить количество коммунального электротранспорта на этом маршруте.

Напомним, с 1 июня в Николаеве повысили цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.