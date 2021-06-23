Штамм Delta Plus, производный от Delta, выявлен в 9 странах — Великобритании, США, Японии, Китае, Португалии, Швейцарии, Польши, Непале и России. Кроме того, во вторник о 22 случаях заболевания этим вариантом коронавируса заявила Индия.

Как передает Укринформ, об этом сообщает индийское издание Hindustantimes.

Delta Plus внесен в список Всемирной организации здравоохранения как вариант, который вызывает особое беспокойство. Отмечается, что он устойчив к «коктейлю» моноклональных антител.

По данным газеты «Guardian», сначала этот штамм неофициально называли непальским вариантом, поскольку он был обнаружен в 13 человек, которые путешествовали из Непала в Японию. Однако неизвестно, действительно ли он появился в Непале.

Delta Plus является вариантом Delta с дополнительной мутацией под названием K417N. Существует по крайней мере две отдельные группы этого варианта, известные как Delta-AY.1 и Delta AY.2. Delta AY.1 считается более распространенным.

Этот штамм представлять большую опасность, чем оригинальный вирус, поскольку легче передается и устойчив к вакцинам и иммунитету.

По состоянию на 18 июня, Агентство общественного здоровья Англии выявило 36 подтвержденных и два вероятных случая заражения Delta AY.1. AY.2 в стране выявлено не было.

Напомним, что новый вариант штамма коронавируса COVID-19, который получил название Дельта плюс, обнаружен в трех штатах Индии.