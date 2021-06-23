В Николаевской области против коронавируса две дозы вакцины получили 14 812 людей. Первую же прививку сделали 59 197 человек.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

За последние сутки, 22 июня, на Николаевщине привили 1620 человек. Из них 897 получили первую дозу вакцины и 723 — вторую.

Всего с начала кампании по вакцинации прививку против ковида в регионе сделали 74 тысячам 9 людям.

В Украине, за прошедшие сутки, против COVID-19 было привито 53 786 человек.

Наибольшее количество прививок сделали в Киеве — 8321 , наименьшее в Кировоградской области — 651.

Последние сутки вакцинацию проводили 412 мобильных бригад по иммунизации и 1064 пунктов прививок.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 2 149 244 прививок.

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что вакцинация — лучший способ защиты против коронавируса, который также увеличивает шансы избежать локдауна.



















































