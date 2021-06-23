Сегодня, 23 июня, Николаев посетит уникальный проект «Кибертрак», организаторами которого выступили Parimatch, VIVO, HyperX и Uklon совместно с федерацией киберспорта UESF. «Кибертрак» — это огромная фура-трансформер, которая предлагает множество развлечений интересных как для фанатов киберспорта, так и для футбольных болельщиков.

Об этом НикВести сообщили организаторы.

«Кибертрак» установят на Соборной площади, зона для развлечений откроется в 16:00.

— И Евро-2020 посмотреть можно, и катку в Dota 2 можно, и FIFA на PlayStation можно. «А матч Португалия - Франция в 22:00? – можно! – сказано в сообщении.

Для николаевцев также будут доступны:

• Киберзона, просмотр турнира Dota 2 / CS: GO

• Настольный футбол / теннис

• Food-зоны и фото-зоны

Впервые «Кибертрак» оценили гости столичного «Олимпийского».

Киберспортивный проект «Кибертрак» охватит практически все города страны.

Напомним, ученые выяснили, что видеоигры могут улучшать психическое здоровье людей.