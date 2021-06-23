Жительница Ингульского района Николаева пожаловалась на билборд, с которого слезают куски рекламы.

Об этом Танита Грейцер написала в группе Contact Center при Николаевском городском совете.

Аварийный объект находится на улице Космонавтов, 81, напротив бизнес-центра «Космос Плаза».

— Молчу, что это влияет на эстетику, кричу — ошмётки летят на проезжую часть, и таким образом несут угрозу участникам дорожного движения, — указано в публикации.

Ранее сообщалось, что билборд убрали возле гостиницы «Турист», его перенесут в другое место.