Жительница Ингульского района Николаева пожаловалась на билборд, с которого слезают куски рекламы.
Об этом Танита Грейцер написала в группе Contact Center при Николаевском городском совете.
Аварийный объект находится на улице Космонавтов, 81, напротив бизнес-центра «Космос Плаза».
— Молчу, что это влияет на эстетику, кричу — ошмётки летят на проезжую часть, и таким образом несут угрозу участникам дорожного движения, — указано в публикации.
Ранее сообщалось, что билборд убрали возле гостиницы «Турист», его перенесут в другое место.
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
Жительница Ингульского района Николаева пожаловалась на билборд, с которого слезают куски рекламы.
Об этом Танита Грейцер написала в группе Contact Center при Николаевском городском совете.
Аварийный объект находится на улице Космонавтов, 81, напротив бизнес-центра «Космос Плаза».
— Молчу, что это влияет на эстетику, кричу — ошмётки летят на проезжую часть, и таким образом несут угрозу участникам дорожного движения, — указано в публикации.
Ранее сообщалось, что билборд убрали возле гостиницы «Турист», его перенесут в другое место.