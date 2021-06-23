В сквере около Памятника корабелам и флотоводцам Николаева начали демонтировать ситилайты.

Об этом сообщается на странице Антикоррупционного департамента Николаевского горсовета.

— Всего планируем там убрать 8 таких объектов. Реконструированный сквер должен выглядеть современно. Это первая локация, которая от остановки на проспекте Центральном встречает гостей города и николаевцев на пути к центральной улице города, — написал директор департамента Андрей Ермолаев.

Кроме этого, убрали билборд возле гостиницы «Турист», его перенесут в другое место. Отмечается, что и в первом, и во втором случаях предприниматели демонтировали рекламные конструкции сами.

Напомним, на улице Соборной в центре Николаева демонтировали два киоска для торговли кофе.