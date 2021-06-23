Европейский союз запустил новую космическую программу, рассчитанную на 2021-2027 годы. Затраты на реализацию официально стартовавшей программы Евросоюза по освоению космоса составят 14,88 миллиарда евро. Для контроля за ее осуществлением создан новый орган — EUSPA.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

В рамках программы 27 государств-членов блока инвестируют в спутниковую навигацию, наблюдение Земли, осведомленность о космической обстановке, безопасную связь и другие сферы.

Отныне все проекты Евросоюза в космической отрасли будет контролировать новый орган: Агентство Европейского союза по космической программе — EUSPA. Его штаб-квартира разместится в Праге, столице Чехии.

Штат агентства составит 700 специалистов. Его деятельность будет нацелена в первую очередь на основные проекты Европейского космического агентства (ESA): навигационные системы Galileo и EGNOS, систему наблюдения Copernicus. А также на систему спутниковой связи GOVSATCOM, службу погоды NEO и проект наблюдения SSA.

Авторы программы полагают, что ее реализация посодействует росту устойчивости и мощи Еросоюза.

Запуская программу, европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон подчеркнул, что «Европа должна стать более гибкой». Во всем мире космическая отрасль переживает масштабную трансформацию, отметил он. Необходимо переосмыслить то, как Европа работает в этой отрасли, адаптироваться к быстрым изменениям и предвидеть новые, считает Тьерри Бретон.

Ведь у Европы есть все, чтобы стать мировым лидером в освоении космоса. В том числе таланты, промышленные мощности, новейшие технологии. А также опыт в реализации амбициозных проектов, заключил еврокомиссар.