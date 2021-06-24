Ученые разглядели на фотографиях поверхности Венеры следы необычных деформаций ее коры, которые указывают на возможное существование тектонических процессов в ее недрах.
Об этом пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, передает УНИАН.
Прийти к выводу, что на Венере могут существовать тектонические процессы, ученым помогли снимки, которые были получены при помощи радаров американского зонда «Магеллан». Он изучал планету между маем 1989 года и октябрем 1994 года.
На снимках обнаружили необычные структуры, которые напоминают нагромождения обломков льда, периодически возникающие на поверхности земных озер или морей в результате сжатия их ледового покрова.
Такое открытие сильно удивило ученых, ведь оно может указывать, что предположительно неподвижная кора Венеры в недавнем прошлом сжималась или растягивалась.
Планетологи надеются, что зонды, которые будут в ближайшие годы отправлены к Венере, дадут ответы на возникшие вопросы.
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Ученые разглядели на фотографиях поверхности Венеры следы необычных деформаций ее коры, которые указывают на возможное существование тектонических процессов в ее недрах.
Об этом пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, передает УНИАН.
Прийти к выводу, что на Венере могут существовать тектонические процессы, ученым помогли снимки, которые были получены при помощи радаров американского зонда «Магеллан». Он изучал планету между маем 1989 года и октябрем 1994 года.
На снимках обнаружили необычные структуры, которые напоминают нагромождения обломков льда, периодически возникающие на поверхности земных озер или морей в результате сжатия их ледового покрова.
Такое открытие сильно удивило ученых, ведь оно может указывать, что предположительно неподвижная кора Венеры в недавнем прошлом сжималась или растягивалась.
Планетологи надеются, что зонды, которые будут в ближайшие годы отправлены к Венере, дадут ответы на возникшие вопросы.