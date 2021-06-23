Африканскому государству Габон передадут 150 миллионов евро, чтобы оно охраняло свои тропические леса от вырубки. Первый транш в размере 17 миллионов долларов уже поступил правительству.

Об этом пишет BBC.

Почти 90% территории Габона покрыто лесами, которые поглощают больше углерода, чем выбрасывает страна. В последние годы в государстве реализовали несколько природоохранных программ: создали 13 национальных парков и запустили проект по борьбе с незаконной вырубкой леса.

Габону удалось убедить ООН в своей полезности. В 2016-17 годах страна уменьшила обезлесение и снизила выбросы по сравнению с предыдущим десятилетием.

Исходя из экологических успехов в 2019 году в рамках инициативы страна заключила сделку о выделении ей 150 миллионов долларов.

Первый транш составил всего 0,1% от годового ВВП Габона, однако министр лесного хозяйства Ли Уайт нарек выплату — «важнейшим первым шагом».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте своего очередного масштабного проекта под названием «Зеленая страна».