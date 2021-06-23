Африканскому государству Габон передадут 150 миллионов евро, чтобы оно охраняло свои тропические леса от вырубки. Первый транш в размере 17 миллионов долларов уже поступил правительству.
Об этом пишет BBC.
Почти 90% территории Габона покрыто лесами, которые поглощают больше углерода, чем выбрасывает страна. В последние годы в государстве реализовали несколько природоохранных программ: создали 13 национальных парков и запустили проект по борьбе с незаконной вырубкой леса.
Габону удалось убедить ООН в своей полезности. В 2016-17 годах страна уменьшила обезлесение и снизила выбросы по сравнению с предыдущим десятилетием.
Исходя из экологических успехов в 2019 году в рамках инициативы страна заключила сделку о выделении ей 150 миллионов долларов.
Первый транш составил всего 0,1% от годового ВВП Габона, однако министр лесного хозяйства Ли Уайт нарек выплату — «важнейшим первым шагом».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте своего очередного масштабного проекта под названием «Зеленая страна».
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
Африканскому государству Габон передадут 150 миллионов евро, чтобы оно охраняло свои тропические леса от вырубки. Первый транш в размере 17 миллионов долларов уже поступил правительству.
Об этом пишет BBC.
Почти 90% территории Габона покрыто лесами, которые поглощают больше углерода, чем выбрасывает страна. В последние годы в государстве реализовали несколько природоохранных программ: создали 13 национальных парков и запустили проект по борьбе с незаконной вырубкой леса.
Габону удалось убедить ООН в своей полезности. В 2016-17 годах страна уменьшила обезлесение и снизила выбросы по сравнению с предыдущим десятилетием.
Исходя из экологических успехов в 2019 году в рамках инициативы страна заключила сделку о выделении ей 150 миллионов долларов.
Первый транш составил всего 0,1% от годового ВВП Габона, однако министр лесного хозяйства Ли Уайт нарек выплату — «важнейшим первым шагом».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте своего очередного масштабного проекта под названием «Зеленая страна».