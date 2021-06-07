Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте своего очередного масштабного проекта под названием «Зеленая страна».

Соответствующий указ он подписал во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Экология», сообщает «Радио Свобода».

— Сразу скажу — это не политический, а чисто экологический проект для природы и окружающей среды. Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель — за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года мы стремимся высадить в Украине один миллиард деревьев, — заявил Владимир Зеленский.

Заявленные сроки реализации проекта означают, что Украина должна высаживать чуть более 913 тысяч 242 деревьев абсолютно каждый день в течение трех лет. Даже в те времена года, когда этого делать нельзя.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал за время своей каденции избавить Украину от олигархов.