Фармацевтическая компания BioNTech официально начала вводить участникам экспериментальную противораковую вакцину в рамках нового клинического испытания. Именно этот фармпроизводитель разработал вместе с Pfizer самую эффективную вакцину на данный момент.

Доклинические и более ранние клинические данные показали, что вакцина достаточно безопасна для продолжения клинических исследований, согласно данным Clinical Trials Arena.

BioNTech планирует измерить, насколько хорошо вакцина в сочетании с лекарством Либтайо работает при лечении тяжелых случаев рака кожи. Это поможет лечить пациентов, которых считали безнадежными. экспериментальная Вакцина против рака основана на технологии мРНК, чтобы научить иммунную систему пациента бороться с раком. Но есть некоторые ключевые различия между тестированием вакцины против рака и вакцины против коронавируса.

А именно, не имеет смысла тестировать вакцину на здоровых пациентах, а затем ждать, чтобы увидеть, не разовьется ли у них в конечном итоге тяжелый рак. Поэтому BioNTech набирает существующих пациентов с меланомой третьей или четвертой стадии, а затем отслеживает их прогресс после вакцинации.

Напомним, 10 июня в Николаевскую область доставили первую партию вакцины Pfizer Comirnaty.