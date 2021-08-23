Звезды украинского шоу-бизнеса поздравили николаевцев с Днем Независимости Украины и пригласили встретить праздник 24 августа в 19:00 на Соборной площади..

Видеоролик с обращением к жителям Николаевщины опубликовали на странице ОГА в Facebook.

Поздравили николаевцев группа «Клей Угрюмого», певица Светлана Тарабарова, радиоведущий и диджей Саня Дымов, телеведущий Григорий Решетник и хедлайнер праздничного концерта в Николаеве Артем Пивоваров.

— Здоровья крепкого, хорошей музыки, улыбайтесь всегда, и пусть всегда будет рядом рука, которую можно почувствовать. Николаев, вы самый классный город в Украине, — отметили участники группы «Клей Угрюмого».

— Город на волне, область на крыльях. Николаев, от чистого сердца поздравляю тебя с Днем Независимости Украины! Пускай добрые люди и святой Николаев оберегают ваши город и область, — сказала Светлана Тарабарова.

— Пусть в каждой семье господствует согласие, а в нашей стране — мир. С Днем Независимости, украинцы, — отметил Саня Дымов.

— Родной Николаев, Николаевская область, я, Григорий Решетник, рожденный в Николаеве, от всего сердца поздравляю всех с 30-й годовщиной независимости. Я обожаю наш край и хочу пожелать ему процветания, согласия, мира, добра, любите всем сердцем наш город, область и Украину, — сказал телеведущий.

— Всем привет. Это Артем Пивоваров и у меня для вас есть важное сообщение. Николаевская область, Мигия, Кинбурнская коса и вообще уютный город Николаев, я в вас просто влюблён. Давайте вместе отпразднуем День Независимости Украины 24 августа на Соборной площади. До встречи, — сказал Артём Пивоваров.