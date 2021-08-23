Сегодня, 23 августа, в Николаевском национальном академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня Государственного Флага и 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского горсовета.

Николаевцев с праздниками поздравили мэр Александр Сенкевич, глава облгосадминистрации Виталий Ким и глава облсовета Анна Замазеева.

По случаю Дня Государственного Флага и 30-й годовщины независимости Украины Александр Сенкевич, Виталий Ким и Анна Замазеева вручили награды и знаки отличия.

— Настоящая независимость начинается с каждого из нас. Единственный способ сделать так, чтобы наша страна была действительно счастливой, — хорошо и качественно выполнять свою работу: педагогам — учить, медикам — лечить, пекарям — печь хлеб, спасателям — спасать, а солдатам — защищать нашу страну. Искренне поздравляю с праздниками. Желаю каждому сили вдохновения! — сказал Александр Сенкевич.

Виталий Ким отметил, что очень надеется на развитие страны в последующие десять лет.

— Я искренне поздравляю вас с праздником. Сегодня мы подняли флаг, который виден со всех уголков, со всех сторон, когда въезжаешь в Николаев. Хочу, чтобы следующие десять лет наша страна развивалась и улучшалась, чтобы мы делали как можно больше для нашей области и государства. Очень приятно находиться сегодня на сцене театра, который в этом году получил заслуженный статус «национального». Улыбок, здоровья и хорошего настроения, — сказал Виталий Ким.

После официальной части состоялся праздничный концерт, который подготовил творческий коллектив Николаевского национального академического украинского театра драмы и музыкальной комедии.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева поздравила жителей Николаевщины с Днем Государственного Флага и Днем Независимости Украины.