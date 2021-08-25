За сутки 24 августа в мире диагностировали более 656 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Иране, кроме того, в США и Индонезии зафиксировали более тысячи смертей среди инфицированных.

Об этом пишет Украинская правда.

В частности, в США зафиксировали более 147 000, в Индии — более 51 000, в Иране — более 40 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Великобритания.

Украина среди стран мира занимает 71 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 18 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Франция, Россия, а суточной смертности от коронавируса — Россия, Испания, Великобритания, Украина в этом рейтинге — на 9 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 191 485 881 человек. Сейчас насчитывается около 18 миллионов активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 465 417 смертей от COVID-19.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 августа, выявили 727 новых случаев коронавируса.