Исполком Николаевского горсовета назначил временного перевозчика на автобусном маршруте №54.

Об этом стало известно сегодня, 25 августа, в ходе заседания исполкома, пишут НикВести.

В стенах мэрии рассматривали вопрос организации пассажирских перевозок в микрорайоне Матвеевка.

Начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Дмитрий Попов отметил, что одним из объектов конкурса на перевозку пассажиров общественным транспортом был также маршрут №54. Однако ни один перевозчик не захотел работать на нем.

— Согласно Постановления Кабинета Министров Украины 1081, исполнительный комитет имеет право назначить любого перевозчика для работы на соответствующем маршруте сроком до 3 месяцев. Поэтому предлагается назначить с 30 августа 2021 временным перевозчиком ООО «Евротранстехсервис» до проведения очередного конкурса на перевозку пассажиров, — объяснил Дмитрий Попов.

Исполком поддержал это предложение, приняв соответствующее решение. Николаевцы смогут пользоваться 5 единицами автобуса №54 с 06:00 до 22:00, стоимость проезда на маршруте — 9 гривен.

Как известно, с 1 июня в Николаеве повысили цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.

В июле исполнительный комитет городского совета согласовал результаты конкурса на услуги пассажирских перевозок в городе.

Напомним, что договор с перевозчиками в этот раз заключат на год, а не на 5 лет.

Как сообщалось, маршруты №8 и №21 ликвидируют, поскольку они дублируют схему пути троллейбуса № 2. В горсовете планируют увеличить количество коммунального электротранспорта на этом маршруте.

При этом вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал о положении в закупках белорусских троллейбусов для Николаева: приобретение нового транспорта затянется из-за политических отношений между Киевом и Минском.

Таким образом после подписания договоров с перевозчиками маршруты №8 и №21 ликвидируют, однако увеличить количество троллейбусных маршрутов №2 у города возможности пока нет.