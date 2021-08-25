Министерство здравоохранения Украины призвало родителей вакцинировать детей к началу нового учебного года.

Об этом передает «Радио Свобода».

— Приближается день, когда дети впервые сядут за парты или вернутся в сады и школы после каникул. Единственный эффективный способ защитить их от опасных и часто неизлечимых болезней — вакцинация. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок дети получают защиту от 10 инфекционных заболеваний: коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита. Несмотря на то, что регионы полностью обеспечены необходимым количеством вакцин, темпы вакцинации медленные, — отмечают в Минздраве.