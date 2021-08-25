Министерство здравоохранения Украины призвало родителей вакцинировать детей к началу нового учебного года.
Об этом передает «Радио Свобода».
— Приближается день, когда дети впервые сядут за парты или вернутся в сады и школы после каникул. Единственный эффективный способ защитить их от опасных и часто неизлечимых болезней — вакцинация. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок дети получают защиту от 10 инфекционных заболеваний: коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита. Несмотря на то, что регионы полностью обеспечены необходимым количеством вакцин, темпы вакцинации медленные, — отмечают в Минздраве.
Согласно данным Центра общественного здоровья, на конец июня этого года только 38% детей в возрасте 6 лет вакцинированы от полиомиелита и 31,6% — от дифтерии и столбняка.
В Украине за минувшие сутки, 24 августа, выявили 727 новых случаев коронавируса.
Министерство здравоохранения Украины призвало родителей вакцинировать детей к началу нового учебного года.
Об этом передает «Радио Свобода».
— Приближается день, когда дети впервые сядут за парты или вернутся в сады и школы после каникул. Единственный эффективный способ защитить их от опасных и часто неизлечимых болезней — вакцинация. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок дети получают защиту от 10 инфекционных заболеваний: коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита. Несмотря на то, что регионы полностью обеспечены необходимым количеством вакцин, темпы вакцинации медленные, — отмечают в Минздраве.
Согласно данным Центра общественного здоровья, на конец июня этого года только 38% детей в возрасте 6 лет вакцинированы от полиомиелита и 31,6% — от дифтерии и столбняка.
В Украине за минувшие сутки, 24 августа, выявили 727 новых случаев коронавируса.