В Николаеве на ремонт остановки общественного транспорта «Надежда» в направлении от центра города выделят 220 000 гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro.

Торги объявила Администрация Заводского района в четверг, 19 августа, они продолжатся до 4 сентября. В тендерной документации указано, что данные средства пойдут на размещение застекленного остановочного павильона со скамейкой, а также двух урн.

Работы должны начать уже 6 сентября, а выполнить — до 1 октября текущего года.

Напомним, в мае на остановке общественного транспорта «Спортшкола «Надежда» демонтировали старый остановочный комплекс.

Тогда же директор Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев анонсировал новое сооружение.

В августе стало известно, что до конца 2021 года в Николаеве должны завершить работы по реконструкции фасада спорткомплекса «Надежда», но на второй этап денег пока нет.