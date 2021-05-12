В Николаеве демонтировали остановочный комплекс на остановке общественного транспорта «Спортшкола «Надежда».

Об этом сообщается в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

По словам директора департамента Андрея Ермолаева, еще в 2020 году в рамках модернизации транспортной инфраструктуры запланировали сделать возле спортшколы заездные карманы для общественного транспорта. Это должно помочь избежать пробок при повороте с проспекта Центрального на улице Генерала Карпенко.

— Владелец остановочного комплекса был предупрежден, что договор аренды с ним продлеваться не будет. Но по окончании срока аренды самостоятельно убрать свою конструкцию он не захотел, поэтому остановочный комплекс демонтирован принудительно. Также на пути установления электроопор стал билборд, и хотя он был вполне законным, его владелец пошел навстречу и перенес рекламную конструкцию в другое место. После завершения всех работ николаевцев здесь будет ожидать новая остановка, — заверил Андрей Ермолаев.

Ранее жители Ингульского районе возмутились тем, что прямо на остановке общественного транспорта продают венки для могил на кладбище.