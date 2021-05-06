Жители Ингульского районе возмущены тем, что прямо на остановке общественного транспорта продают венки для могил на кладбище.
Об этом сообщили в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.
Импровизированный магазин расположился на остановке «Кирпичный завод» в районе улицы Казарского 3/4.
«Вчера было занято пол-остановки, сегодня вся», — добавили в комментариях к публикации.
Напомним, ранее около остановки «Рассвет» в Ингульском районе демонтировали временные торговые сооружения, у владельцев которых не было соответствующих документов.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Жители Ингульского районе возмущены тем, что прямо на остановке общественного транспорта продают венки для могил на кладбище.
Об этом сообщили в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.
Импровизированный магазин расположился на остановке «Кирпичный завод» в районе улицы Казарского 3/4.
«Вчера было занято пол-остановки, сегодня вся», — добавили в комментариях к публикации.
Напомним, ранее около остановки «Рассвет» в Ингульском районе демонтировали временные торговые сооружения, у владельцев которых не было соответствующих документов.