Жители Ингульского районе возмущены тем, что прямо на остановке общественного транспорта продают венки для могил на кладбище.

Об этом сообщили в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

Импровизированный магазин расположился на остановке «Кирпичный завод» в районе улицы Казарского 3/4.

«Вчера было занято пол-остановки, сегодня вся», — добавили в комментариях к публикации.

Напомним, ранее около остановки «Рассвет» в Ингульском районе демонтировали временные торговые сооружения, у владельцев которых не было соответствующих документов.