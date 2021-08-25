В центральной части Нидерландов во вторник вечером люди подожгли шины, выступая против прибытия сотен беженцев из Афганистана.

Об этом сообщает Европейская правда.

Поздно вечером протестующие подожгли автомобильные покрышки у военной базы в селе Гарскамп в 85 километрах от Амстердама, где проживают афганцы, эвакуированные из Кабула, где власть перешла к группировке «Талибан».

Протест, который начался во вторник днем, долгое время имел мирный характер, но ближе к вечеру напряженность обострилась, и полиции с собаками пришлось вмешаться. Несколько десятков демонстрантов выкрикивали националистические лозунги.

Представительница полиции заявила в среду, что в результате протеста никого не задержали и не оштрафовали.

Сотни афганцев прибыли в Нидерланды в последние дни после того, как их вывезли самолетами из Кабула. Они размещены на трех военных базах страны. База в Гарскампе может принять до 800 эвакуированных.

Напомним, в Афганистане представители движения «Талибан» порекомендовали работающим женщинам оставаться дома, пока для них не создадут надлежащую систему безопасности. Ограничение называют временным.