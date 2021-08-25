Компания Pfizer может создать вакцину от нового штамма коронавируса в течение 95 дней после его выявления. Ученые производителя постоянно изучают эффективность препаратов против новых вариантов инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Fox News гендиректора компании Альберта Бурла.

По его словам, Pfizer наладил процесс производства вакцины от коронавируса при выявлении новых штаммов. Ученые компании постоянно отслеживают эффективность существующих препаратов против новых вариантов COVID-19.

— В течение 95 дней, начиная с того дня, как мы выявим штамм, вызывающий беспокойство, мы сможем создать вакцину специально против него, — сказал Альберт Бурла.

Он уточнил, что на сегодняшний день компания не выявила ни одного штамма, который способен обойти защиту нынешней вакцины Pfizer.

Ранее сообщалось, что количество сделанных в мире прививок от коронавируса (COVID-19) за первые восемь месяцев после начала вакцинации превысило отметку 5 миллиардов.