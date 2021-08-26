Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило о том, что в ряде доз вакцины Moderna обнаружены посторонние вещества. Поступили сведения из разных центров вакцинации.
Об этом сообщает Kyodo.
Фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical, занимающаяся продажей и распространением препарата Moderna в Японии, в связи с этим заявила, что пациентам пока решено не вводить 1,63 млн доз этой вакцины в качестве меры предосторожности.
При этом в компании отметили, что пока только предстоит изучить сведения об обнаружении посторонних материалов.
В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом.
Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников.
Компания Moderna заявила, что ее прививка от COVID-19 была эффективна примерно на 93% через шесть месяцев после второй дозы. Это практически не отличается по сравнению с эффективностью 94%, о которой сообщалось в ее первоначальном клиническом испытании.
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Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило о том, что в ряде доз вакцины Moderna обнаружены посторонние вещества. Поступили сведения из разных центров вакцинации.
Об этом сообщает Kyodo.
Фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical, занимающаяся продажей и распространением препарата Moderna в Японии, в связи с этим заявила, что пациентам пока решено не вводить 1,63 млн доз этой вакцины в качестве меры предосторожности.
При этом в компании отметили, что пока только предстоит изучить сведения об обнаружении посторонних материалов.
В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом.
Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников.
Компания Moderna заявила, что ее прививка от COVID-19 была эффективна примерно на 93% через шесть месяцев после второй дозы. Это практически не отличается по сравнению с эффективностью 94%, о которой сообщалось в ее первоначальном клиническом испытании.