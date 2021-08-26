Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии этой осенью.

Об этом он заявил во время брифинга в Женеве, передает Укринформ.

— Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее, — сказал Тедрос Гебрейесус.

По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что все гипотезы о происхождении вспышки COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе.