Родившаяся во время эвакуационного рейса из Афганистана девочка названа в честь самолета ВВС США, на борту которого она появилась на свет.

Девочку назвали Рич — это позывной воздушного судна, пишет Корреспондент.

— Мы поговорили с матерью и отцом ребенка, родившегося на борту C-17, летевшего на базу Рамштайн, они назвали девочку Рич. Назвали так, потому что у самолета C-17, который доставил их из Катара в Рамштайн, был позывной Reach, — рассказал глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс.

Напомним, в Афганистане представители движения «Талибан» порекомендовали работающим женщинам оставаться дома, пока для них не создадут надлежащую систему безопасности. Ограничение называют временным.