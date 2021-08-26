В четверг, 26 августа, из Николаева в Киев стартовал автопробег, приуроченный 30-й годовщине Независимости Украины.

Мероприятие организовало Общество содействия обороне Украины, которое в этом году также отмечает свое 30-летие, передает корреспондент НикВести.

В пробеге принимают участие представители ТСОУ из Николаева, Одессы, Херсона, Кропивницкого.

Перед стартом участники пробега возле мемориала «Струны памяти» минутой молчания почтили память погибших воинов Украины. Также они возложили венки и цветы.

Свои машины участники автопробега обозначили флагами Украины и атрибутикой ТСОУ.

Заместитель городского головы Николаева Юрий Степанец поблагодарил представителей Общества содействия обороне Украины ха активную гражданскую позицию.

Напомним, вечером 24 августа на Соборной площади в Николаеве состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню Независимости Украины.