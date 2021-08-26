Сегодня, 26 августа, в Николаеве запланировано разведение Варваровского, Ингульского и пешеходного мостов с 12:00 до 13:00.

На это время будет обеспечен проезд через Николаевский судостроительный завод, пишут на сайте Николаевской ОГА.

Движение будет происходить в реверсном режиме. Патрулирование и пропуск транспорта обеспечат сотрудники патрульной полиции.

Напомним, причина разводки мостов том, что в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» зайдут два военных корабля ВМС Украины — санитарный катер «Сокаль» и малый разведывательный корабль «Переяслав».