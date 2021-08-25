В четверг, 26 августа, в Николаеве запланирована разводка Варваровского, Ингульского и пешеходного мостов с 12:00 до 13:00.

Об этом сообщает КП «ЭЛУ автодорог».

Причина в том, что в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» зайдут два военных корабля ВМС Украины.

Резервный день разводки мостов — 27 августа.

— Просим учитывать эту информацию при планировании своего маршрута городом, — сказано в сообщении.

Речь идет о санитарном катере «Сокаль» и малом разведывательном корабле «Переяслав».

Напомним, 17 августа в Николаеве развели понтонный, Ингульский и Варваровский мосты, чтобы выпустить из акватории государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» ракетный катер «Прилуки».