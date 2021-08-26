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В России зафиксировали рекордное количество смертей из-за коронавируса с начала пандемии, количество летальных исходов за сутки возросло до 820.
Об этом пишет Украинская правда.
Предыдущий максимум — 819 смертей за день — был зарегистрирован 14 августа, за предыдущие сутки в РФ подтвердили 820 случаев. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки до 19 630.
В то же время, оккупанты учитывают показатели заболевания на территории оккупированного Крыма. Там якобы за предыдущие сутки подтвердили 331 случай заболевания. Всего, по информации оккупантов, в Крыму обнаружили почти 70 тысяч случаев заболевания, более 2000 человек умерли.
Напомним, в Украине за сутки, 25 августа, зафиксировали 1581 случай коронавирусного заболевания.
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В России зафиксировали рекордное количество смертей из-за коронавируса с начала пандемии, количество летальных исходов за сутки возросло до 820.
Об этом пишет Украинская правда.
Предыдущий максимум — 819 смертей за день — был зарегистрирован 14 августа, за предыдущие сутки в РФ подтвердили 820 случаев. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки до 19 630.
В то же время, оккупанты учитывают показатели заболевания на территории оккупированного Крыма. Там якобы за предыдущие сутки подтвердили 331 случай заболевания. Всего, по информации оккупантов, в Крыму обнаружили почти 70 тысяч случаев заболевания, более 2000 человек умерли.
Напомним, в Украине за сутки, 25 августа, зафиксировали 1581 случай коронавирусного заболевания.