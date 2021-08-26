Восемь украинских стронгменов протянули 330-тонный самолет «Мрия» на 4.3 метра и установили национальный рекорд Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

Для того, чтобы передвинуть самолет стронгменам понадобилась 1 минута 13 секунд. Рекорд зарегистрировали представители Национального реестра рекордов Украины.

Владимир Рекша, участник установления рекорда, рассказал, что больше всего спортсмены опасались негативного влияния дождя.

— Переживали, что будет достаточно скользко, но нет, было нормально. На кураже оно не ощущается. Если честно, когда мы в исходное положение стали, я уже забыл, что дождь, что позади «Мрия» и просто акцентировались на том, чтобы отдать себя рекорду. Нагрузка чувствовалось уже после окончания, когда судороги все мышцы ног хватают, когда дыхания нет. Если честно, я надеялся, что мы немножко дальше пройдем, но вы слышали, далеко за 300 тонн, а также маленький камень, имеющий несколько миллиметров может повлиять на всю команду», - уточнил Владимир Рекша.