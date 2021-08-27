В Харькове у приезжей из Нигерии выявили тропическую малярию.

Об этом передает ТСН.

Сообщается, что заболевшей малярией женщине 42 года, недавно она вернулась из поездки в Нигерию. Она не отрицает, что там ее многократно кусали комары, являющиеся переносчиками тропической малярии. При этом никакик лекарств против болотной лихорадки путешественница не принимала.

После возвращения в Харьков женщине стало хуже: резко повысилась температура, стала болеть голова и появилась слабость. Инфицированная обратилась к медикам, которые приняли решение о ее госпитализации. Дом, который мог стать очагом малярии, продезинфицировали.

Напомним, в Украине обнаружили пять случаев заражения малярией.