Терминал «Ника-Тера», входящий в Group DF, приобрел современный перегружатель немецкой компании Sennebogen.

Как пишет «Центр транспортных стратегий» со ссылкой на данные предприятия, Sennebogen 835 – это автоматический мобильный перегружатель, который позволяет разгружать грузы из автомобильного и железнодорожного транспорта в любой точке порта.

С помощью гидроподъемника кабина перегружателя поднимается более чем на 4 м от базы, что позволяет оператору наблюдать за происходящим в полувагоне, кроме того, на экран выводятся данные видеонаблюдения за процессом.

— На сегодняшний день в техническом парке терминала это уже шестой по счету перегружатель марки Sennebogen, приступивший к выполнению погрузочно-разгрузочных операций, – говорится в сообщении.

Напомним, что порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, установил собственный рекорд скорости погрузки зерновых грузов — за сутки на судно VICTORIA MAY было погружено 29 тысяч тонн продовольственной пшеницы.