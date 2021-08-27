В Китае признали незаконным график работы, по которому люди работают по 12 часов шесть дней в неделю. Согласно трудовому законодательству страны, человек может работать не более 44 часов в неделю.

Об этом пишет hromadske.

Высший народный суд и Министерство человеческих ресурсов и социального обеспечения признали незаконной сверхурочную работу. Решение касается так называемой «политики 966» — расшифровывается как работа с 09:00 до 21:00 6 дней в неделю.

Споры по поводу такого графика работы возникли в 2019 году. Технологические компании из Кремниевой долины отмечали, что сверхурочная работа — это конкурентное преимущество Китая. Но китайские работники просили отменить график «966».

26 августа суд и министерство опубликовали примеры того, что такое сверхурочная работа, и указания, как урегулировать споры между работниками и работодателями.

Так, органы власти отметили, что работники, согласно трудовому законодательству, имеют право на вознаграждение, отдых и отпуск. Поэтому работодатели обязаны соблюдать национальный график работы.

В Китае разрешается работать не более 44 часов в неделю — то есть рабочий день длится чуть более 8 часов 5 дней в неделю, и два дня должны быть выходными.

Несмотря на то, что график работы «966» распространен среди технологических компаний, суд и ведомство в своих указаниях описали 10 случаев, когда людей заставляли работать сверхурочно в различных областях, пишет Bloomberg.

В одном случае технологическая компания попросила работника подписать соглашение об отказе от оплаты сверхурочной работы. Впоследствии суд признал такой договор незаконным.

Еще один случай касался работы в медиа: сотрудник СМИ потерял сознание в туалете офиса в 05:30, а затем скончался от сердечной недостаточности. Суд признал, что смерть была связана с работой, поэтому обязал работодателя выплатить семье умершего 400 тысяч юаней (61 710 долларов).

Непонятно, улучшится ли график работы после указаний суда и министерства. В то же время месяц назад компания-владелица TikTok ByteDance заявила, что откажется от сверхурочной работы с 1 августа.

Напомним, что правительство Испании утвердило пилотный проект, который на национальном уровне введет четырехдневную рабочую неделю. Поначалу изменения будут касаться ограниченного числа компаний.