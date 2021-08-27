Вице-мэр Анатолий Петров

Директоров школ хотят собрать на расширенное совещание из-за того, что Николаев оказался на последнем месте по результатам Внешнего независимого оценивания.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал вице-мэр по гуманитарным вопросам Анатолий Петров.

Заместитель городского головы объяснил такие результаты тем, что многие ученики уходят после 9 класса в учреждения профессионально-технического образования. По его мнению, большинство учащихся 10-11 класса имеют невысокий уровень знаний.

— После окончания базового образования, то есть 9 классов, часть учеников поступает в техникумы, лицеи, колледжи, а в 10 класс набирают детей абсолютно всех. Большинство из них имеет начальный и средний уровень (знаний, — прим.) и к концу 11 классов они не набирают результатов выше, — пояснил Анатолий Петров.

Он добавил, что начальнику управления образования Анне Лычко поручили проанализировать результаты ВНО и государственной итоговой аттестации.

— Мы это будем анализировать. Вчера начальник управления (образования, — прим.) получила задание проанализировать результаты государственной итоговой аттестации, ВНО и годового оценивания. Мы планируем провести с директорами расширенное совещание по этому вопросу, — рассказал он.