Нашедшая убежище в Польше белорусская бегунья Кристина Тимановская выручила за свою серебряную медаль 21 тысячу долларов. Все деньги она перечислила в фонд поддержки своих коллег-спортсменов из Беларуси.

Об этом пишет «Новая Газета».

Атлетка выставила свою награду с Европейских игр 2019 года на аукционе eBay. О покупателе, который отдал за медаль 21 тысячу долларов, дополнительной информации не сообщается.

— Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования, — подчеркнула Кристина Тимановская.

Все деньги уйдут в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Напомним, белорусская спортсменка Кристина Тимановская приняла решение изменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши по легкой атлетике.