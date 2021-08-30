В Одессе стартовал десятый международный фестиваль клоунов и мимов Комедиада.

Об этом сообщила 30 августа Телевизионная служба новостей.

Отмечается, что в этом году на мероприятии собрались около сотни клоунов из шести стран. Впервые в Комедиаде, которая будет проходить четыре дня, примут участие гости из Мексики.

Самое яркое действо фестиваля – парад клоунов, состоится 1 сентября. Участники пройдут от памятника дюку де Ришелье до Городского сада на Дерибасовской, где в Летнем Театре запланировано клоун-шоу и гала-концерт.

Обычно Комедиаду проводили в апреле в рамках фестиваля Юморина, однако из-за пандемии COVID-19 праздник устроить не удалось.

Напомним, в Николаеве прошел экологический фестиваль «ЭКОм», в парке «Дубки», по случаю Международного дня биологического разнообразия.