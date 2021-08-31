Американская компания Nike на неделю закрыла свою штаб-квартиру, чтобы работники могли отдохнуть и избежать выгорания на работе на фоне пандемии коронавируса.

Об этом пишет hromadske.

Старший менеджер по маркетингу компании Мэтт Марраццо объявил о дополнительном отпуске в LinkedIn. Сотрудники главного офиса отдыхали с 23 по 30 августа.

По словам Мэтта Марраццо, руководители подразделений должны поощрять сотрудников игнорировать все трудовые обязанности и отдыхать, чтобы восстановить свое психологическое здоровье.

— Найдите время для отдыха, снятия стресса и досуга с близкими. Не работайте, — заявил менеджер.

Он написал, что из-за пандемии коронавируса прошлый год был тяжелым, а «все мы люди и переживаем травматический опыт». Поэтому, как заверил Мэтт Марраццо, для хорошей работы и избежания выгорания очень важно иметь время на отдых и восстановление.

Напомним, в США суд временно запретил компании MSCHF продавать «сатанинские» кроссовки с якобы человеческой кровью, которые та переделала из оригинальных Nike Air Max.