Ограничение скорости транспорта в Париже до 30 км/час призвано уменьшить количество выбросов и улучшить экологическую ситуацию, а также способствовать повышению безопасности.

Об этом сообщила мэрия города, передает Укринформ.

«Больше безопасности, меньше шумового загрязнения и лучшее распределение публичного пространства: с понедельника, 30 августа, движение на улицах Парижа со скоростью 30 км/час», — говорится в сообщении.

Решение было принято в результате консультаций с различными экспертами и изучения ситуации, а также опроса общественного мнения. 59% парижан выступили за снижение скорости.

Напомним, в ноябре прошлого года в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.