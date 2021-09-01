В Украине за прошедшие сутки, 31 августа, выявили 2075 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 874 человека, выздоровели — 925, летальных исходов — 44. Протестовали методом ПЦР — 28 140 человек, методом ИФА — 8159 человек, экспресс-тестами — 27 102 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

За все время пандемии в Украине заболел 2 288 371 человек, выздоровели — 2 208 865, летальных случаев — 53 833.

Напомним, украинские цифровые сертификаты о вакцинации с 31 августа совместимы с системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвии.