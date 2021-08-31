Украинские цифровые сертификаты о вакцинации с 31 августа совместимы с системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвии.

Об этом сообщило посольство Украины в Латвийской Республике.

— С 31 августа 2021 года, в соответствии с Решением Европейской комиссии 2021/1380 от 19 августа 2021 года, COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении «Дія» и QR-код для их проверки совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 августа ЕС официально признал украинские цифровые COVID-сертификаты. В МИДе напомнили, что это решение носит рекомендательный характер, отдельные страны-члены должны принять собственные решения.

Украинские цифровые сертификаты о вакцинации 26 августа признала Мальта, а 25 августа - Чехия.

Сейчас прописаны сроки актуальности сертификатов в соответствии с международными требованиями — в большинстве стран они составляют 180 дней, но эти сроки могут как меняться в зависимости от данных медицинских исследований, так и отличаться в зависимости от страны.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 31 августа в Николаевской области выявлено 16 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерших пациентов нет.